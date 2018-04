Constanza Varela y su pasado en televisión: "No podría volver nunca más a esa vida"

Constanza Varela se alejó hace un tiempo de la farándula nacional para erradicarse en México, donde se desarrolla como artista plástica bajo el pseudónimo de "Consttantina". Es por esto que estuvo en el Ciudadano ADN de su nueva vida y sus proyectos profesionales.

En plena adolescencia, "Tanza", fue un personaje muy mediático por su evidente rebeldía e indiferencia a quienes la criticaban, sin embargo, a sus 26 años, cree que la tildaron de rebelde "porque decía las cosas que pensaba", comentó.

Piensa además que cuando ingresó a la televisión no supo llevar esa vida en la que "no había privacidad", cometiendo ciertos errores que para ella son parte de una etapa en donde "era muy cabra chica".

Sin embargo, asegura no sentirse equivocada, pero sí enfatiza en que ese medio en particular exagera todo lo que uno hace, afirmando que "no podría volver nunca más a esa vida", dado que para Varela "la vida personal es súper importante".

Todo este show televisado que vivió fue en parte gran impulsor para que dejara su vida en Chile atrás y aterrizara en México, lugar que le permitió desarrollarse en lo que "más le gusta", que son las artes y la cultura, sintiéndose también una persona "súper mexicana".

"Dejé Chile para dejar la televisión", recordó la artista, recalcando que se fue a ese país "sin saber nada", pero que sabía que "México es un país lleno de arte" y eso la incentivó.

En esa línea, reveló que el tópico central de sus obras son la violencia y las artefactos que se utilizan para "provocar dolor", petrificando las armas, además de tomar como una inspiración las ciudades mexicanas que tienen altos niveles de militarización.

"Tanza" declaró que una vez que llegó a Torreón transformó el miedo de estar en un pueblo "sumamente peligroso" en arte, teniendo que enfrentar sus temores y hacerlos algo inspirador. "México inspira totalmente, es 100% inspirador", agregó.

Además, en ese país logró encontrar el amor con un "genio", un hombre que se dedica a las matemáticas y con quien tiene un hijo de casi tres años llamado Diego, quien la hace sentir "mucho más joven", bromeó Varela.

Con su pareja, Aaron, se conocieron cuando ella recién llevaba un año viviendo en Ciudad de México, asegurando que fue la vida quien los presentó y la hizo entender que "es una persona muy interesante e inteligente", de quien se siente "muy enamorada".

En cuanto al futuro, afirmó que quiere seguir recorriendo y entregando su arte, dejando de lado las críticas que ha recibido y también preocuparse en un 100% de su familia y sus obras de arte.