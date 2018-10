Constanza Santa María recordó cuando Ricardo Lagos la hizo llorar: "Me sentí ninguneada"

La periodista Constanza Santa María recordó que Ricardo Lago la hizo llorar con su actitud, durante una entrevista.

"Fue para un 19 de septiembre. Yo era chica y quería hacer una entrevista diferente. Fui súper dura en mis preguntas. Lagos me contestó mal y me trató pésimo. Me sentí mirada en menos: por ser mujer, chica e ignorante. Hice una pataleta afuera de La Moneda, me sentí ninguneada", dijo la periodista en La Tercera.

Además, el rostro de Canal 13 enfrentó a quienes la critican por su estilo para interrogar a sus entrevistados.

"Ya no me cuelgo del cuello. Me criticaban mucho de que no los dejaba hablar. Había un poco de machismo en esos comentarios. La mujer en televisión tiene que ser más dulce, mientras que el hombre puede ser más duro. No soportaba que no me contestaran las preguntas. Con los años entendí que el que pierde en una entrevista es el que se enoja”, declaró.