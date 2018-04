Los incidentes protagonizados por Conor McGregor, quien destrozó propiedad privada y lanzó objetos contundentes a un bus con otros luchadores, le pueden costar tiempo en la cárcel.

El peleador irlandés, campeón de peso ligero en la UFC, se entregó voluntariamente a la policía la noche de este jueves.

Tras quedar en custodia, se reveló que McGregor puede enfrentar hasta cuatro cargos criminales: uno por delito y otros tres por asaltos.

JUST IN: #UFC star Conor McGregor walked out of police station in #NewYorkCity after backstage melee he allegedly instigated pic.twitter.com/h8MUGhJDKr