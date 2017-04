Conor McGregor destrozó habitación del Hilton tras cinco días de fiesta en Inglaterra

Conor McGregor, estrella de la UFC, estuvo cinco días en Liverpool para presenciar el Grand National. Sin embargo, el irlandés no solo viajó para asistir a la competición de equitación y tuvo tiempo para disfrutar junto a sus amigos en el Reino Unido.



El luchador de 28 años realizó extensas fiestas en la suite presidencial del Hotel Hilton y causó múltiples daños, valuados en más de 17 millones de libras, según afirma The Sun.



"The Notorius" tuvo que contratar personal externo para limpiar la habitación, donde abundaban latas, vidrios rotos, restos de comida, colillas de cigarrillos y sofás rotos, según fuentes del hotel.