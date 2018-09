Conoce a los ganadores de los Premios Emmy 2018

La 70° entrega de los Emmy Awards se realizó este 17 de septiembre en el Microsoft Theater de Los Ángeles, Estados Unidos, y fueron presentados por los conductores de Saturday Night Live, Colin Jost y Michael Che.

Las megaproducciones Game of Thrones, Handmaid's Tale y Westworld fueron las favoritas de la noche, las tres por acumular la mayor cantidad de nominaciones

Aquí la lista con los ganadores:

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Comedia: Henry Winkler, "Barry".

Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia: Alex Bornstein, "The Marvelous Mrs. Maisel".

Mejor Guionista de Comedia: Amy Sherman-Palladino, "The Marvelous Mrs. Maisel".

Mejor Director de una Serie de Comedia: Amy Sherman-Palladino, "The Marvelous Mrs. Maisel".

Mejor Actriz en una Serie de Comedia: Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel".

Mejor Actor en una Serie de Comedia: Bill Hader, "Barry".

Mejor Actriz de Reparto en una Serie Limitada o Película: Merritt Wever, "Godless".



Mejor Actor de Reparto en una Serie Limitada o Película: Jeff Daniels, "Godless".

Mejor Guión de una Serie Limitada, Película o Especial de Drama: William Bridges y Charlie Brooker, "USS Callister Black Mirror".

Mejor Director de una Serie Limitada, Película o Especial de Drama: Ryan Murphy.

Mejor Actriz en una Serie Limitada o Película: Regina King, "Seven Seconds".

Mejor Actor en una Serie Limitada o Película: Darren Criss, "The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story".

Mejor Guión de un Especial de Variedad: John Mulaney.

Mejor Director de un Programa de Variedad: Glenn Weiss.

Mejor Actor de Reparto en una Serie de Drama: Peter Dinklage, "Game of Thrones".



Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Drama: Thandie Newton, "Westworld".

Mejor Guión de una Serie de Drama: Joel Fields and Joe Weisberg, "The Americans".

Mejor Director de una Serie de Drama: Stephen Daldry, "The Crown".

Mejor Actor en una Serie de Drama: Matthew Rhys, "The Americans".

Mejor Actriz en una Serie de Drama: Claire Foy, "The Crown".

Mejor Programa de Realidad: RuPaul's DragRace.

Mejor Programa de Sketch de Variedades: Saturday Night Live.

Mejor Programa de Variedad Talk Series: Last Week Tonight With John Oliver.

Mejor Limited Series: The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story.

Mejor Serie de Comedia: The Marvelous Mrs. Maisel.

Mejor Serie de Drama: Game Of Thrones.

Mejor Actriz Invitada en una Serie de Drama: Samira Wiley, "The Handmaid's Tale".



Mejor Actor Invitado en una Serie de Drama: Ron Cephas Jones, "This Is Us".

Mejor Actriz Invitada en una Serie de Comedia: Tiffany Haddish, "Saturday Night Live".

Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia: Katt Williams, "Atlanta".

Mejor Película de TV: USS Callister: "Black Mirror".

Mejor Programa Animado: Rick and Morty.

Mejor Programa Animado en Formato Corto: Robot Chicken.

Mejor Actuación de Voiceover: Alex Borstein, Family Guy.

Mejor Programa para Niños: The Magical Wand Chase: A Sesame Street Special.

Mejor Elenco de una Serie de Drama: The Crown.

Mejor Elenco de una Serie de Comedia: The Mavelous Mrs. Maisel.

Mejor Elenco para una Serie Limitada, Película o Especial: The Assassination of Gianni Versace: american Crime Story.



Mejor Vestuario Contemporáneo: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story.

Mejor Vestuario de Fantasía/Sci-Fi: Game of Thrones.

Mejor Supervisión Musical: Robin Urdang, Amy Sherman-Palladino, Dan Palladino, "The Marvelous Mrs. Maisel".

Mejor Coordinación de Acrobacias para una Serie de Comedia o un Programa de Variedad: GLOW.

Mejor Coordinación de Acrobacias para una Serie de Drama, Serie Limitada o Película: Rowley Irlam, "Game of Thrones".

Mejor Mezcla de Sonido para una Serie Limitada o Película: Genius: Picasso.

Mejor Maquillaje para una Serie Limitada o una Película (Sin prótesis): The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story.

Mejor Peinado para una Serie Limitada o Película: The Assassination Of Gianni Versace: American Crime Story.

Mejor Cinematografía para una Serie Limitada o Película: Genius: Picasso.



Mejor Corto de una Comedia o Serie de Drama: James Corden's Next James Corden.

Mejor Actor en un Corto de Comedia o Serie de Drama: James Corden's Next James Corden.

Mejor Actriz en un Corto de Comedia o Serie de Drama: Break A Hip, Vimeo, Shut Up, Charlie Productions, Christina Pickles como Biz.

Mejor Edición a una Sola Cámara para una Serie de Comedia: The Marvelous Mrs. Maisel.

Mejor Edición Multicámara y Mejor Cinematografía para una Serie de Comedia: Will & Grace.

Mejor Especial de Efectos Especiales: Game Of Thrones.

Mejor Título Principal Original de un Tema Musical: Godless.

Mejor Composición Musical para una Serie: Game of Thrones.

Mejores Efectos Especiales en un Rol de Reparto: The Alienist.



Mejor Composición Musical para una Serie Limitada, Película o Especial: March Of The Penguins 2: The Next Step.

Mejor Producción de Diseño para un Período Narrativo o Programa de Fantasía (Una hora o más): The Handmaid's Tale.

Mejor Diseño de Producción de para un Programa Narrativo (Media hora o menos): GLOW.

Mejor Edición de Sonido para una Comedia o Serie de Drama (Una hora): Stranger Things.

Mejor Mezcla de Sonido para una Comedia o Serie de Drama (Una hora): Game of Thrones.

Mejor Edición de Sonido para una Comedia o Serie de Drama (Media hora) y Animación: Atlanta.



Mejor Edición de Sonido para una Serie Limitada, Película o Especial: USS Callister (Black Mirror).

Mejor Edición a una Sola Cámara para una Serie Limitada o Película: USS Callister (Black Mirror).

Mejor Edición a una Sola Cámara para una Serie de Drama: The Handmaid's Tale

Mejor Logro Creativo en un Medio Interactivo en un Programa con Guión: Westworld.

Mejor Maquillaje con Prótesis para una Serie, Serie Limitada, Película o Especial: Game Of Thrones.