Connie Möll: La chilena que participa en el reality de MTV "Are You The One?"

Uno de los canales de música más reconocidos a nivel internacional es MTV, el cual hace unos años se convirtió en un canal de reality shows.

Entre los más destacados se encuentran "Un shot de amor, con Tila Tequila", "Jersey Shore" y "Are You The One?".

En este último la competencia se centra en 20 solteros que deben encontrar a su pareja perfecta.

Una de las participantes que ha llamado la atención es Connie Möll, una joven chilena de 23 años que hasta ahora no ha pasado desapercibida por sus compañeros de encierro.

Al principio se mostró dudosa ya que no estaba segura de querer participar de un espectáculo amoroso, señalando a Las Últimas Noticias que "ellos me contactaron. (Al principio) opté por ser parte del programa sólo por plata", reconoció.

Todo esto porque la joven ganaría cerca de 150 mil dólares, lo que son aproximadamente 90 millones de pesos chilenos.

Möll aseguró que nunca había visto un reality por lo que no sabía a qué se afrontaba, y por eso "el primer día fue loquísimo. Estaban tomando mucho alcohol y yo nada, estaba muy tranquila. Me gusta la fiesta y todo, pero ese día fue realmente cómo ¿a qué me vine a meter?", indicó.

El contrato del programa se extiende por tres meses, a lo que Connie confesó que "quería devolverme a Chile y me quedaban dos meses por delante".

Pero la joven no fue la única chilena en entrar a "Are You The One?". Cristóbal Fuenzalida, también de 23 años, ingresó al show con una personalidad más tranquila, sin querer llamar la atención.