Coni Piccoli contó que vivió la situación más horrible de su vida en Brasil

Constanza Piccoli utilizó sus redes sociales para advertir a sus seguidores, ya que fue víctima de un robo en Brasil, lo cual la dejó bastante afectada.

A través de Instagram Stories, la actriz contó que luego de estar en la playa de Copacabana, un sujeto desconocido se le acercó a ella y su pololo con un arma blanca, robándole sus pertenencias.

"Fuimos amenazados con un cuchillo gigante, enorme, así que no podíamos hacer nada, entregué todo lo que tenía menos mal mi teléfono no porque no lo vio. Más que las cosas que pudieron robar, es la situación más horrible que he vivido en mi vida", comenzó contando Coni.

Luego, le recomendó a sus seguidores que cuando viajen a Brasil tengan mucho cuidado y que "no se confíen, no vayan a la playa si está oscuro, a las 7 u 8 de la tarde que fue la hora donde a mi me pasó, no se confíen, cuídense y no se separen si es que andan en grupo".