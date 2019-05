Confirman al actor que encarnará a Ghost Rider en nueva serie de Marvel

Marvel confirmó la producción de una serie sobre Ghost Rider en colaboración con el servicio de streaming de Hulu.

Según Variety, la historia estará protagonizada por Gabriel Luna (True Detective, Terminator: Dark Fate), quien ya había interpretado a Robbie Reyes en Agents of SHIELD.

It’s an honor to ride again with @Marvel and our new partner @Hulu! 🔥💀🔥 #GhostRider https://t.co/WePYwIfAHB