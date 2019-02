¡Confirmado!: Nueva canción de Paloma Mami ya tiene posible fecha de lanzamiento

Paloma Mami es una de las cantantes chilenas más importantes del momento, ya que con sólo dos canciones suma más de 30 millones de reproducciones en YouTube.

Sin embargo, muchos de sus fanáticos se preguntan cuándo la intérprete de "Not Steady" lanzará un nuevo single, pues no pueden más con la ansiedad de escuchar una nueva canción de la joven.

Quien respondió las dudas fue Lorena Astorga, tía de Paloma y encargada de la agenda de la artista, quien a través de redes sociales aclaró que "tiene muchas más canciones" y que son muy buenas.

"He leído mucho que 'Paloma Mami se ponga las pilas'. Bueno, ¿y si yo les digo que tiene muchas más canciones? ¡Y tan buenas! Pero, chicos, esto no funciona así", aclaró en primera instancia.

Luego, explicó que "cuando perteneces a un sello (Sony Music), debes respetar los tiempos que ellos proponen".

Además, al ser consultad por LUN sobre si le molestaba o no que cuestionen la cantidad de singles que tiene Paloma, su tía contestó que "no es que me moleste. Sólo quise hacer una aclaración para que quede claro que ella sí tiene material, y muy bueno, pero sólo hay que esperar para que cause mayor impacto".

"Está confirmado que antes de que ella se presente en el Lollapalooza (30 de marzo) lanzaremos una nueva canción con videoclip, pero no puedo dar más detalles", confirmó.