Confirmado: Camila Cabello visitará Chile

La cantante Camila Cabello anunció que se presentará en Santiago en el marco de su primera gira en solitario, "Never be the same".

Tras sus conciertos en Norteamérica y el Reino Unido, la cubana-estadounidense se presentará en el Movistar Arena el próximo 18 de octubre.

Desde el lanzamiento de su single "Havana" en 2017, Cabello alcanzó el número uno en Australia, Canadá, Reino Unido, Irlanda, Francia, Hungría y Estados Unidos, donde se mantuvo siete semanas en la lista Top 40.

En enero del 2018 lanzó su álbum debut, "Camila", debutando en el número uno en Estados Unidos.

La preventa para será exclusiva para clientes Entel y Tarjeta Hites, comenzará el próximo 30 de julio a partir de las 11:00 horas y se extenderá por 48 horas o hasta agotar el stock de 7.000 tickets disponibles.

La venta general comenzará el 1 de agosto.