Confirmado: Broly protagonizará nueva película de Dragon Ball Super

Toei Animation confirmó que Broly será el villano de la nueva película de Dragon Ball Super, cinta que se estrenará en Chile el próximo 17 de enero del 2019.

El saiyajin legendario aparece en el póster oficial publicado en las redes sociales del estudio de animación japonés, donde también aparecen Gokú y Vegeta en fase blue.

El propio creador de la saga, Akira Toriyama, reconoció su retorno, adelantó que sufrirá un cambio de apariencia y lo describió como "un saiyajin increíblemente fuerte que solo apareció en las viejas películas del anime".

"Si bien dibujé los diseños para él (en las películas anteriores), prácticamente no tenía nada que ver con el anime en ese momento, por lo que se me había olvidado por completo el contenido de la historia", explicó.

Toriyama reconoció que su editor sugirió su reaparición, añadió que "he escuchado que todavía es muy popular, no solo en Japón, sino también en el extranjero" y que desde ahí se propuso trabajar en una historia que lo trajera de regreso.

El mangaka aseguró que actualizó "la imagen clásica de Broly para no decepcionar a los fanáticos" y le agregó "un nuevo lado del personaje. Creo que esto ha resultado en un personaje más fascinante".

Además, adelantó que la historia involucra al saiyajin legendario con el Ejército de Freezer y el fin de la raza guerrera, "teniendo una gran conexión con todo".

Toriyama finalizó señalando que la historia será "muy grande y dramática" y puntualizó que se viene un "combate feroz", pero que los caminos del destino propiciarán un encuentro entre Gokú, Vegeta y Broly.

El título definitivo de la película será "Dragon Ball Super: Broly" y se estrenará en Japón el próximo 14 de diciembre del 2018. El primer tráiler se espera que se revele en la Comic Con de San Diego entre el 19 y el 22 de julio.

The BROLY story that Akira Toriyama wants to tell. #DragonBallSuper pic.twitter.com/5chcsx4al1