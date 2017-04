Francisco Mouat

Conferencia sobre la lluvia, del mexicano Juan Villoro, es el monólogo de un bibliotecario que pierde los papeles de una conferencia que debe dar y entonces improvisa frente al público una sucesión de digresiones a partir de la lluvia o lo que pasa cuando llueve. Villoro escribió este texto para que se representara en la inauguración del Teatro Antonieta Rivas Mercado de la Biblioteca de México, y ya en el epígrafe del volumen escogió unos versos de Octavio Paz que iluminan el espíritu de lo que viene: "Óyeme como quien oye llover, ni atenta ni distraída".

En apenas sesenta páginas de un libro de formato además breve, el bibliotecario que debía dar la conferencia y ha perdido los papeles nos irá regalando frases maravillosas que no solo darán vida al personaje, sino además alentarán nuestro imaginario. Dice en un momento el bibliotecario: "Es bueno que haya perdido los papeles. El tema de mi charla es la lluvia. Hoy en día hasta un empresario habla de lluvia de ideas. Las metáforas se abaratan. No hablaré de lluvia de ideas. Me interesa entender el agua imaginada por los poetas… La literatura es un lugar en el que llueve".

Más adelante dice: "Una biblioteca es un banco de ojos. Allí están las miradas que han donado los lectores". Cuando se refiere al público que viene a escuchar su conferencia, dice: "Me conformo con que alguien sienta y su corazón lata de otro modo. El corazón tiene derecho a una sorpresa".

Cuando habla de la particularidad de su oficio de bibliotecario, supone que en el futuro siempre habrá un espacio para ellos: "Los libros impresos en papel obligan a que las personas se conecten; pasan de unas manos a otras. Mientras haya necesidad de encontrar otras manos, habrá libros de papel. Lo más importante de los libros son las manos que los entregan. He ordenado una biblioteca a lo largo de mi vida y los libros han desordenado mi vida".

Podría seguir citando fragmentos de Conferencia sobre la lluvia, de Juan Villoro, pero la invitación es a que cada uno de nosotros lo lea concentradamente, y no una vez, sino varias veces, porque en cada nueva lectura encontrará sabores inesperados, incluyendo una poética del amor encarnada en Laura: "Al ver a Laura sentí eso. No elegí: amé. Llovió encima de mí".

Conferencia sobre la lluvia, de Juan Villoro, de LOM Ediciones.