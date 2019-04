'Conejo' Martínez: Las calles son de los habitantes y los emprendedores, no sólo del municipio

Es uno de los emprendedores más icónicos de la cultura chilena y es que la historia de Luis "Conejo" Martíñez es conocida por todos. Ahora comenzó con su nueva marca, "By Conejo" y le contó al Ciudadano ADN los detalles de este nuevo desafío.

El microempresario sufrió un revés en su historia y es que el éxito se le fue de las manos, debido a un "desorden", como lo llama él. Sin embargo, su capacidad de volver a comenzar sólo le ha traído mejoras.

"Encontré muchas oportunidades al tener esta caída, porque encontré nuevas formas de vender en Estados Unidos", explicó en el programa detallando su aventura por recuperar sus esquinas en Broadway.

Para ello, tuvo que regresar a Norteamérica a probar suerte una vez más. Allí vivió en Belmont Park y trabajo como caminador de caballos, al igual que en sus comienzos en 1991. Él detalló que no tenía mejor forma de volver a empezar que desde sus orígenes.

Gracias a su constante trabajo, el manisero recuperó dos de sus esquinas en Broadway y va por más. Es en medio de este "revival" que regresó a Chile para poder ayudar a otros. Como él dice "hay tanto billete hecho en el mundo, que sólo tenemos que canalizarlo en nuestro bolsillo y los vamos a tener".

En esta ocasión, trae mucha más experiencia y como él cuenta "10 años en Estados Unidos son 30 en Chile". Para ello, trajo sus nuevos carritos para vender maní, mote con huesillo y próximamente completos. Además, ya tiene listo su ingreso a diversos malls de la capital.

Sin embargo, también tuvo palabras para la contingencia explicando que "¿Cómo llegan tanto inmigrantes a Chile? Porque ellos vienen a buscar el dinero donde está mejor que en su país. Yo soy un inmigrante, no tengo nada que decir contra ninguno de ellos, siempre que se ganen su espacio de forma honesta y responsable".

Si bien se mostró de acuerdo con la llegada de extranjeros, le recordó a sus compatriotas que "hay que recibir bien a los migrantes, porque a veces te toca salir y no sabes quién va a recibirte".

En la actualidad, el Conejo se encuentra trabajando en la vía pública, donde comentó que "las calles también son parte de los habitantes y los emprendedores, no tan sólo del municipio".

Finalmente, terminó su conversación aconsejando "everybody has to speak english", debido a que según él, es la forma de comunicarse en el mundo.