Conductor de Uber relató que vivió una experiencia paranormal en cementerio de Viña del Mar

Esta semana, se dio a conocer el relato de un conductor de Uber que recibió un llamado de la aplicación de transportes para ir a buscar a un pasajero en el Cementerio Santa Inés de Viña del Mar.

Hasta ahí, todo era normal. Sin embargo, una vez que llegó al lugar sucedió lo impensado y, al mismo tiempo, paranormal y terrorífico.

Y es que cuando el chofer llegó a buscar a la persona que había solicitado el móvil, se percató que no había nadie esperándolo. Al no recibir respuesta, el hombre se acercó a hablar con el guardia del lugar, quien le comentó que no utilizaba ese tipo de aplicaciones, por lo que él no había pedido un auto.

Después de esperar algunos minutos, el conductor decidió llamar al número correspondiente para ver si seguía esperando o no. Sin embargo, cuando marcó el teléfono, éste aparecía como "inexistente" y que el pasajero ya iba a destino.

El relato fue viralizado por la FanPage "Facebook Alerta Noticias Valparaíso" y recibió diversos comentarios, entre ellos: "Pobres taxistas, si hasta los fantasmas prefieren Uber".