Concierto en Chile de Mel C de las Spice Girls agotó preventa

El concierto de Melanie C del incónico grupo Spice Girls agotó la preventa del show que se realizará este 27 de junio a las 21:00 horas en el Club Blondie.

Mel C vendrá acompañada del grupo Sink The Pink en un espectáculo que tiene como temática principal a la comunidad LGBTIQ y de nombre "Spice Up Your Pride!".

Las últimas entradas disponibles (preventa general y puerta) las puedes comprar en Blondie Tickets.



Valores:

Preventa Internet: $28.000 (agotada)

Preventa 2: 32.000 (agotada)

Ubicación Preferencial (Solo 40 cupos): $45.000 (agotada)

Preventa General: $35.000

Puerta/Día del Evento: $40.000