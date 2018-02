"Conan el Bárbaro" regresa como serie de televisión

Amazon Studio está trabajando en una serie inspirada en las novelas de "Conan el Bárbaro" de Robert E. Howard.

Según Deadline, el proyecto es una iniciativa del showrunner de Colony, Ryan Condal; el director de Game of Thrones y Altered Carbon, Miguel Sapochnik; y el productor ejecutivo de Fargo y Handmaid's Tale, Warren Littlefield.

This news is more than two years in the making. It's been a long road but a rewarding one. Very excited to have the chance to beam my favorite Cimmerian into your homes.https://t.co/OnDeWf2h5H