Con estas opciones puedes llegar al final oculto de 'Black Mirror: Bandersnatch'

Black Mirror: Bandersnatch se estrenó hace una semana y desde ese momento es que los usuarios han pasado más de tres horas explorando las diferentes opciones que puedes escoger.

Respecto a los finales, su director dijo que existe uno al que no podrán acceder nunca. Sin embargo, fueron muchos los que quedaron intrigados con lo dicho por David Slade, que decidieron recrear el camino para llegar a la escena.

Lo que pasa en esta escena, es que se puede ver a Stefan en el mismo bus en el que viajó a su primera visita a Tuckersoft, pero en vez de reproducir música, coloca la cinta del juego que está creando, Bandersnatch, el que produce un horrible sonido que está hecho para un ZX Spectrum de 8 bits (escúchalo aquí).

Los usuarios decidieron ir más allá, descubriendo que estos sonidos son en realidad datos para un computador ZX Spectrum, el mismo que utilizó el protagonista para realizar el juego y que al ponerlo en un emulador el resultado es un código QR.

Según informó Mouse, este código lleva a una página web oculta de la compañía ficticia, donde se puede ver algunos de los pósters de los juegos, e incluso jugar Nohzdyve en un emulador ZX Spectrum.

Si quieres llegar a este final, estas son las opciones que debes escoger:

Sugar puffs

Thompson twins

Accept

Accept

Go back

Refuse

Yes

No

The Bermuda Triangle

Shout at Dad

Visit Dr. Haynes

Pull Earlobe

Take them

Follow Colin

Yes

Stefan

Go back

Colin

Flush them

Hit desk

Pick up book

PAC

Throw tea over computer

P.A.C.S.

20541

Who’s there?

Netflix

Try to explain

Tell him more

Fuck yeah

Fight her

Kick him in the balls

Who’s there?

White Bear symbol

Back off

Kill dad

Bury body

Yes

He jumped

Chop or bury?

Chop up body

Destroy computer

Pick up photo

White Bear symbol

Chop up body

Destroy computer

Get rabbit from dad

PAX

White Bear symbol

Chop up body

Destroy computer

Get rabbit from dad

Toy

Yes