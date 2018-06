Compadre Moncho mostró una acción para el estadio de la U que data de 1952

El actor Adriano Castillo (más conocido como el “Compadre Moncho” por su rol en Los Venegas) comprobó que el estadio propio es un anhelo de Universidad de Chile desde hace décadas.

El intérprete subió a su cuenta de Twitter la imagen del certificado de la acción que su papá le regaló en 1952 para la construcción del recinto.

Miren lo que encontré. Hace 66 años, mi papá me regaló una acción para la construcción del primer estadio de la @udechile. ¡Todavía estoy esperando! pic.twitter.com/dN833DQ3lX — Adriano Castillo H. (@AdrianoActor) 17 de junio de 2018

La institución pretendía juntar $30 millones y cada acción tenía el valor de $1.000. "¿Qué haces hoy con esa plata? Mínimo necesitas 3 mil millones para empezar. En todo caso no pretendía hacer valer monetariamente este hecho", dijo en entrevista a La Cuarta.

"Me consta que deben haber juntado los 30 millones. ¿Qué pasó? Es la pregunta del millón. Sería bueno que algún historiador se preocupara. Creo que deben haber ido a parar al bolsillo de alguien. No sólo con Jadue hubo trampas, siempre han existido. Compraste acciones y ahí quedaron. Ni mi papá ni yo nos preocupamos", agregó.

El concejal por Quinta Normal aclaró que es seguidor del fútbol, pero de ningún equipo en particular, y que su intención nunca fue burlarse de los hinchas de la U. "Fue en tono de humor. Y no es por ser petulante, pero cuando escribo algo, siempre hay reacciones. Pensé que al mostrar este documento se podía reactivar el tema del estadio", declaró.

"No puede ser que uno de los clubes grandes del país aún no tenga. Creo que con Carlos Heller se puede hacer algo, tiene gran fortuna, es hincha y lo veo capaz de llevar adelante ese proyecto. La plata es para ocuparla, no para que está en un cajón. La "U" lo merece y los azules tienen que saber que hace muchos años el club anda detrás del estad", cerró.