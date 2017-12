Cómo la medicina alternativa se ha hecho espacio como opción profesional

Una alternativa que se ha hecho el espacio entre quienes no tienen decidido su futuro profesional es la medicina complementaria.

Es el caso de Gianfranco Maggiolo, quien pasó de leyes a la acupuntura. "Estudié Derecho en la Universidad de Chile, pero siempre tuve la inquietud por la medicina complementaria. Lo que más me acercó a este mundo fue una lesión deportiva y porque siempre estuve vinculado a las artes marciales".

El abogado agrega que "esta área no es muy distinta a la convencional", en relación a que se requiere "harto estudio, no es tan ligero como podrían pensar en un principio. Se necesita harta dedicación y no termina nunca. La práctica también es muy importante y la verdad es una carrera que enriquece un montón".



Maggiolo afirma que una formación sólida en los profesionales de la medicina complementaria, ya sea que provengan o no de otras áreas de la salud, es clave para una adecuada comprensión del proceso fisiopatológico según la medicina china, así como para el diseño y aplicación de estrategias de tratamiento que permitan obtener los mejores resultados para los pacientes.

