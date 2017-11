¿Cómo darse cuenta que una relación está en crisis?

La terapeuta sexual Francisca Buzeta llegó al Ciudadano ADN a conversar sobre un tema que es recurrente en su consulta: personas que enfrentan un eventual final en su relación. "Hay parejas que les cuesta mucho diferenciar una pelea de una crisis", explicó.

Por eso, uno de sus primeros consejos fue "darse dos o tres oportunidades" antes de tomar una decisión más radical.

Pero, ¿cuáles serían las principales señales que indicarían el final? "Basar la relación más en sufrimientos y tristezas", sería el principio.

Cuando empiezo a observar lo negativo del otro; se rompe el equilibrio entre el tú, el yo y el nosotros; se pierde el contacto corporal y se comienza a dar cariño en forma mecánica, serían rasgos que se acompañarían con actitudes más irritables y poco tolerantes, además de caer en constantes suposiciones y malos entendidos.

Por eso, Buzeta recomienda hablar y dejar todo resuelto antes de dormir, puesto que un error constante de las parejas es "bajarle el perfil a las cosas".

¿Qué pasa cuando hay una infidelidad de por medio?, según la terapeuta "es uno de los dolores más grandes después de la pérdida de un hijo", así que hay que buscar formas específicas y orgánicas para sanar esas "heridas".

Además, afirmó que "las parejas perfectas no existen" y reafirmó que "una ruptura no es el fin del mundo, es el comienzo de una nueva etapa", que las mujeres "pueden vivir sin un hombre al lado" y que los hombres no siempre necesitan una compañía.