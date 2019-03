¿Cómo ayudar y participar de la Hora del Planeta? Su organizador en Chile responde las dudas

Es una de las iniciativas en pro del cuidado medioambiental más reconocidas en el mundo y, por esa razón, Ciudadano ADN conversó con Ricardo Bosshard, director del Fondo Mundial para la Naturaleza de la organización WWF.

"3,5 billones de impresiones en redes sociales, 188 países han participado y 18 mil edificios emblemáticos apagados" son algunas de las cifras que comparte su organizador en Chile.

La iniciativa buscará apagar las luces durante una hora el día sábado 30 de marzo entre 20:30 y 21:30, para generar conciencia sobre el cuidado de la tierra.

"La invitación es para esa hora aprender y aplicarlo 365 días del año. Tenemos un informe del Planeta Vivo, que sale cada dos años, y donde decimos que estamos usando 1,5 planetas. La idea es que partamos con esa hora, pero que durante el año hagamos ese cambio de hábito", explicó.

Además, comentó sobre otras medidas que han tomado los chilenos para ayudar al medio ambiente, destacando la bicicleta, como algo no impulsado por el gobierno. "Eso lo cambiamos y me encanta, porque es una iniciativa que agarramos los ciclistas", señaló sobre el cambio de medio de transporte, pero, eso sí, hizo un llamado a que "no hagamos en la vereda lo mismo que nos hacen los autos en la calle".

Otras acciones que destacó es el cambio a la energía solar, medida que implementó en su casa y en su oficina. Soobre la inversión destacó que la pagaría "en cuatro años. Me salió como $2 millones la inversión para la casa y bajé de una cuenta de $70mil a $15 mil en una familia de seis personas", destacó.

Sin embargo, para aplicar este método señaló que se hace necesario un medidor inteligente, precisando que hay que fomentar el cambio, pero sin especificar quién debe pagarlo.

Para sumarse a el cuidado del medio ambiente, diversas organizaciones han lanzado sus propias campañas, como la de la app MotelNow, regalando una hora en un motel a oscuras para colaborar. "Me encantan todas las iniciativas y mientras más ocurrentes mejor. La hora del planeta es sobre qué hago yo y eso se va a cambiar desde casa", exclamó.

La visión de Bosshard es muy positiva ante la buena recepción que tiene la gente con estas medidas, destacando lo ocurrido con las bolsas plásticas. "Es otro muy buen ejemplo, ver gente salir del supermercado y que se le caigan las cosas, pero no reclaman, porque saben que están haciendo algo bueno".