Colombina Parra y Raúl Zurita se enfrentan por Nicanor

Colombina Parra y el poeta Raúl Zurita están enfrentados por Nicanor Parra. A la música no le gustaron las declaraciones que el autor de Purgatorio hizo sobre su padre en La Tercera. "Se te nota demasiado que Parra te estorba", dijo la integrante de Los Ex, en su cuenta de Facebook.

Zurita, en la entrevista, dijo que el responsable de Poemas & Antipoemas era "juntista", en relación a su apoyo a la Junta Militar instaurada tras el Golpe de Estado de 1973.

"Lo quise mucho; aunque uno supiera que nunca ibas a tener una ayuda de él. No era un tipo que te iba a esconder si te perseguía la Junta Militar. Hay testimonios bastante duros sobre eso. No te iba a delatar, pero tampoco te iba a esconder. Tenía un odio reconcentrado hacia los comunistas, y tenía sus razones por lo que pasó después del té con la esposa de Nixon. Eso fue una barbaridad, una acusación gratuita (…) Nicanor se disculpó, pero en Chile le hicieron una campaña feroz. La izquierda se le tiró encima y lo empieza a empujar a la derecha; y cuando está en la derecha de frentón, dicen: ‘Ven, ya se desenmascaró’. Pero lo empujaron a eso", dijo.

En términos personales, Zurita aseguró que Parra era "un tipo fregado, complejo, siempre hablando de sí mismo" y que, entre los conocidos, le decían "en broma" el "mala persona". "Era un tipo difícil, pero era, y esto va a parecer anti antipoético, un hombre bueno. Tenía fama de avaro, pero una vez un poeta estaba en malas condiciones y él preguntó: ¿con cuánto hay que ponerse? Parra era un personaje muy complejo".





Además, el poeta se refirió a la obra del antipoeta y los alcances de su legado. "Lo dije y lo sostengo. Cuando dicen que los Artefactos son simples chistes, lo son; pero también son una prueba de la democracia absoluta de las palabras: no hay palabras que sean superiores a otras", afirmó.

Sin embargo: "Creo que ocupa un lugar importante por todo lo que hablamos; no toda su obra se me sostiene, pero eso es común. Creo que marcó una época. Creo que su poesía fue incapaz de dar cuenta del quiebre de Chile, de lo que realmente había sucedido: no supo interpretar lo que fue realmente la dictadura, el quiebre y el horror; para eso hubo que inventar un nuevo lenguaje. Creo que la antipoesía es fantástica para los conflictos de baja intensidad, para los conflictos amorosos es insuperable, pero tenía muy poco que hacer con los conflictos de alta intensidad, porque frente a un desaparecido la ironía rebota, no hay humor posible".





En Facebook, Colombina Parra, además de negar la descripción que Zurita hizo de su padre, acusó al autor: "Tú no quieres que Parra siga ahí, entorpeciendo tu camino".

"Y no te conviene para nada que Parra siga creciendo pero no hay nada que hacer, porque, aunque yo no haga nada de nada, tú estas lejos, lejos de llegar a entender que la izquierda y la derecha unida jamás serán vencidas", agregó.

"Él te da cuarenta mil patadas con un solo artefacto. Tú necesitas miles de páginas para mostrar el peso de tu obra, de la que solo se salvan las vacas", cerró.

Zurita no se quedó ahí y contestó con un comentario en la red social. "Bien Colombina, no esperaba menos de ti. ¿Sabes? pensaba escribir una carta aclaratoria porque no me expresé bien (el periodista no tergiversó nada) y excusarme por eso pero después de leerte desistí. Lo hecho está, hecho, y lo dicho, dicho está".

"Te pido disculpas por haberme explicado mal, y como te decía al comienzo, no esperaba menos de ti. Como imagino que esto es un final, me despido de ti sweet Colombina, deseándote lo mejor en cada día y en cada segundo de tu vida".