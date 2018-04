Colo Colo in English: El fenómeno shitposting que se toma la previa del Superclásico

El año 2015, el nombre de Zafer Albayrak se hizo conocido entre los fanáticos de Colo Colo al conocerse que era el autor de @ColoColoEnglish, una cuenta de Twitter que seguía la actualidad del Cacique en inglés.

Sin embargo, actualmente esa cuenta se encuentra suspendida y en marzo de 2017 decidió lanzar @CaciqueENG, una versión mucho más cómica y en línea con el fenómeno shitposting.

Sus últimos comentarios han calentado la previa del Superclásico, se han dedicado a cubrir la crisis que enfrenta el elenco albo y tiene una especial cizaña con Benjamín "Topo" Berríos.

Interesting debat between a CC & la U fan. Remarkable how Los Tuja Sur uses three versions of "ctm" which means he likes to switch tactics. However, Alonso Vallejos prefers a more traditional way by threatening his rival with "rompering his culo como siempre"



Opinions? pic.twitter.com/8tj2WNbbXJ — Colo-Colo in English (@CaciqueENG) April 12, 2018

Referees for the superclasico:



Roberto Tobar



Carlos Astroza

Raúl Orellana

César Ladron CTM Pelao Malo Culiao Deishler — Colo-Colo in English (@CaciqueENG) April 12, 2018

When you open Twitter and see that people actually "putear" on Esteban Paredes... pic.twitter.com/3ECGGAxgOR — Colo-Colo in English (@CaciqueENG) April 11, 2018

"Good luck to the Mothers Dogs Fuckers and Colo-Colo"



The Rock. pic.twitter.com/nwlURAXtjU — Colo-Colo in English (@CaciqueENG) April 9, 2018

Paredes had something nice in his mind but his shot was blocked by Windows 95. #ColoColoEnVivo — Colo-Colo in English (@CaciqueENG) April 8, 2018