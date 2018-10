Coco Pacheco: "Yo inventé el pollito al velador"

El reconocido chef nacional, Jorge "Coco" Pacheco, conversó con Reportajes de La Tercera, en donde dio cuenta de varios aspectos de su carrera, como por ejemplo el que cuenta con destacados clientes internacionales, además de que fue el cerebro detrás de uno de los platos más famosos del país: el pollito al velador.



Sobre lo primero, afirmó que Ricky Martin, Julio Iglesias, Luis Miguel y Miguel Bosé son asiduos a sus servicios.



"Vienen muchas veces y se sienten como en su casa. Este año vino Bosé y hasta la Martita Larraechea le pidió foto. Hay artistas que me sorprenden. Como cuando vino Rod Stewart con toda su banda y me dice: 'Primero sírvale a mi gente, después soy yo'".



En cuanto a la creación del plato, Pacheco relató su origen, explicando además una curiosa referencia.



"Conocía a los dueños del Hotel Valdivia y un día me dicen: 'Coco, hay que inventar algo rápido, la gente está muerta de hambre'. El pollo lo vendían en todos lados. Entonces el que iba a la pieza a dejar el pollo decía: '¿Se lo dejo en el velador?'", relató.



Además, a su juicio "Pinochet salvó a este país con el pronunciamiento. Hoy hay que ser bien cojonudo para defenderlo, porque lo más probable es que te rebote. Yo lo acompañé cuando estaba preso en Londres. Lo encontré un viejo zorro, súper hábil, bonachón, gozador de la cocina. Lo que más pena le daba a él es que los mismos de derecha le habían dado vuelta la espalda, decía 'ni siquiera me mandan una carta pa' saludar'. Pinochet nos salvó hasta de una guerra con Argentina. Todo eso se olvida, nadie quiere reconocer nada. Porque él es el malo de la película".