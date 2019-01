Coco Legrand enfrenta complicado momento de salud: Tiene una pérdida auditiva importante

Coco Legrand está viviendo un difícil momento debido a los problemas de salud que lo están afectando, ya que según el siente "la cabeza abombada" y "mayor sordera en el oído izquierdo".

En conversación con Las Últimas Noticias, el comediante entregó detalles sobre su situación, señalando que "me escucho internamente, es increíble. Todos mis sonidos, hasta cuando junto los dientes al masticar".

En esa línea, agregó que desde hace algunos días presenta una acumulación de líquido en el oído medio, lo que lo tendría muy complicado, explicando que "hay una pérdida auditiva importante. Esto me obliga a hablar y que me hablen más fuerte para escuchar. Espero no llegar a una operación de colleras en los tímpanos, que son mangueras para drenar".

Respecto a eso, el comediante cree que esta situación se originó a los cambios de temperatura a los que se enfrenta debido a la gira de los "Viejos de mierda", su obra teatral que lo reúne con Jaime Vadell y Tomás Vidiella.

"Estamos (junto a Tomás Vidiella y Jaime Vadell) sometidos a cambios fuertes de temperatura. Generalmente con aire acondicionado desmedido que uno se congela cuando viaja en avión. Después, el cambio de clima al lugar que uno llega, calor o frío en cuestión de horas", sostuvo.