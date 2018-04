Coachella 2018: Beyoncé volvió a cantar con Destiny's Child

Una de las actuaciones más esperadas en Coachella fue la de Beyoncé, quien nuevamente superó todas las expectativas, presentándose con Destiny’s Child, el grupo que lanzó su carrera musical.

El trío ha vuelto a reunirse luego de cinco años desde su última aparición, en el show que dio la cantante en el intermedio del Super Bowl de 2013, a doce años de desintegrada la banda.

Junto a Kelly Rowland y Michelle Williams, Beyoncé sorprendió al público con temas icónicos del grupo como: "Lose my breath", "Say My Name" y "Soldier".

Además, realizó un tributo a Nina Simone, contó con las palabras de Malcolm X, cantó "Deja Vu" junto a su espos, Jay-Z, y bailó con su hermana, Solange, dando uno de sus mejores conciertos.

Beyoncé es la primera mujer de color en encabezar este reconocido festival de música.