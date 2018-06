CM Punk gana demanda contra médico de la WWE

Buenas noticias desde el ámbito legal llegaron para el excampeón de la WWe y actual luchador de UFC, CM Punk, puesto que junto con Colt Cabana ganaron la demanda que fue interpuesta en contra de ambos por el médico de la empresa más famosa de lucha libre, Chris Amann.



El facultativo inició la acción jurídica por los dichos de ambos atletas en un podcast, en donde Phil Brooks (el verdadero nombre del otrora ganador del Money in the Bank) lo acusaba de no haberlo tratado como correspondía con una lesión en la espalda y una conmoción.



La demanda de Amann fue por difamación y daños a su carrera, pero el jurado determinó que tanto Punk como Cabana eran inocentes, puesto que las pruebas que entregaron les daban la razón en la causa.



Por contraparte, la justicia determinó que el médico deberá hacerse responsable de los costes del juicio, en un caso que fue celebrado por Brooks y April Mendes (su esposa, más conocida como AJ Lee), en vista de la mala relación de ambos con WWE tras su polémica salida.