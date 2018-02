Claudio Reyes y Bastián Bodenhöfer pudieron irse a los combos en capítulo de La Divina Comida

Hace unos meses, en uno de los capítulos de La Divina Comida de Chilevisión, Mónica Godoy y Bastián Bodenhöfer criticaron las rutinas de Claudio Reyes bajo el personaje de Charly Badulaque. Calificaron su humor de machista y de denigrar a las mujeres.

El episodio se emitió en noviembre, pero casi tres meses después Reyes reveló en Intrusos que la situación fue mucho más tensa de lo que se vio en pantalla.

La Divina Comida | Capítulo 25 de noviembre (2/2) Bastián Bodenhöfer, Carla Ballero, Mónica Godoy y Claudio Reyes se la jugaron para ser los mejores anfitriones en este nuevo capítulo de La Divina Comida.

El comediante contó que Bodenhöfer quiso pegarle por su tendencia política.

"Este señor tan tolerante dijo en una frase que le dio tanta rabia que yo fuera de derecha que le dieron ganas de pegarme un combo en el hocico. Pero no lo dijo al aire frente a mí, sino yo le hubiera dicho que me pegara el primer combo, pero después me tocaba a mí”, dijo.

En su intervención en el programa de La Red, Reyes se defendió de las críticas y negó que su espectáculo denigre a las mujeres con la presencia de las “cachorritas”.

"Según el siútico yo las denigro. No entendió nunca. Un actor no entendió que ese es el papel de ellas, y ellas se prestan para eso y se ríen de eso. Y no son bataclanas como el cree. Este reclamo yo debí hacerlo al aire pero no lo hice por querer salvar la situación", afirmó.