Claudio Palma: "Tengo el cuero duro, pero eso no significa que deba aceptar ofensas gratuitas"

Claudio Palma respondió a los dichos de Yamila Reyna, quien lo insultó a través de redes sociales, dedicándole el gol de Lionel Messi en el encuentro frente a Nigeria, hecho por el que tuvo que pedir disculpas.

A través de una entrevista con el diario La Cuarta, el relator se declaró sentido. "Tengo una mujer, tengo una hija, y por lo mismo, respaldo y apoyo que las mujeres se movilicen y denuncien los abusos y acosos del que han sido víctimas. Sin embargo, eso no da derecho a que una mujer falte el respeto de esa manera", reflexionó.

Respecto a Reyna, Palma aseguró que no la conoce. "Sé que es actriz, pero no voy a criticar su trabajo ni nada", replicó, indicando al diario que lleva "30 años trabajando en esto, tengo el cuero duro, pero eso no significa que deba aceptar ofensas gratuitas. No me daña, de ninguna manera, pero no corresponde", afirmó.

Incluso, exploró una eventual posibilidad de que el hecho hubiese sido al revés. "Creo que si hubiese sido yo el autor de esas publicaciones se habría armado un revuelo peor, y muchos habrían pedido mi cabeza, habrían repudiado de manera pública mi comportamiento en todas las plataformas", declaró.

"Considero importante destacar que tanto hombres como mujeres nos debemos respeto, porque que te digan "puto", en cualquier contexto, es una ofensa", remató Palma.