Claudio Palma: 'Tengo claro que en 10 años tengo que retirarme'

El comentarista deportivo, Claudio Palma, deslizó una crítica a los estándares de imagen para ser rostro de la televisión y aseguró que tiene claro que "en 10 años más tengo que retirarme".

En conversación con revista Capital, el locutor radial se mostró nostálgico y narró que su carrera se forjó inspirada "en los 70 y 80 escuchando el relato de Pedro Carcuro. Viendo a Gildemeister, Cornejo y Fillol. Viendo a selecciones que siempre en el último momento perdían".

"Es bueno que la gente sepa que la selección no partió con Arturo Vidal (...) es que ni a los cabros ni a los medios de comunicación les interesa mucho la historia hacia atrás. Y son mis eternas discusiones con los directores", explicó.

Para Palma, "este país es así y te sacan por viejo, no por tus capacidades. Por lo mismo, yo lo único que tengo claro es que en 10 años tengo que retirarme porque si no, me van a sacar".

"Al final la tele tiene unos estándares de belleza e imagen que hacen que sea un milagro que estemos el 'Guatón' Schiappacasse comentando y yo relatando", afirmó resignado.