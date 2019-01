Claudio Palma regresa al CDF acompañado de Aldo Schiappacasse

El primer duelo de la selección chilena en el Sudamericano sub 20 será especial para Claudio Palma, puesto que marcará su regreso en el Canal del Fútbol (CDF).



El relator se reintegrará al medio de comunicación, en conjunto con el periodista Aldo Schiappacasse.



Al respecto, Palma sostuvo que "ahora que Turner (dueña de CDF) me permite regresar a mi casa, creo que estoy viviendo el sueño del pibe. Yo fui parte de este canal por 12 años, así que volver a relatar los partidos del Campeonato Nacional, del Sudamericano y de los torneos que tenga por delante el canal me pone muy contento, más aún sabiendo que tendré a Aldo a mi lado".