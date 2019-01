Claudio Palma llega a Radio Futuro comandando un nuevo programa de fútbol

Desde el próximo mes de marzo, de 12 a 13 horas, se podrá encontrar el nuevo programa de fútbol de Radio Futuro, estación que este 2019 cumple 30 años.

"Futuro Fútbol Club" es la nueva apuesta de la 88.9, la cual está liderada por Claudio Palma junto a Claudio Borghi, Waldemar Méndez, Dante Poli, Ignacio Abarca y David Oyarzun.

Calificando como "una bonita oportunidad" y "un bonito desafío de venir a una radio tan escuchada", ilustró el relator su arribo a la radio del Rock.

"La invitación es que nos acompañen a partir de marzo en un programa distinto, va a ser de fútbol pero no como los típicos programas tradicionales del fútbol con la cuña, no. Acá lo vamos a pasar bien y vamos a mezclar música con conversación y mucho fútbol", añadió Palma.

Claudio Borghi, ex técnico de Colo Colo, la Selección Chilena y Boca Juniors, entre otros, y campeón del mundo como jugador con Argentina en el Mundial de México 1986, se sumó a las palabras de Palma y dijo estar feliz: "Vamos a ver cómo nos va, tenemos una experiencia nueva, es un grupo de gente que ya venimos de otra radio, nos conocemos, somos amigos, y una experiencia, como dijo Claudio nueva, particular. La gente que normalmente nos escucha no es gente completamente de fútbol, hablamos temas variados y esperamos pasarla muy bien".

Por su parte, Rainiero Guerrero, director de Radio Futuro indicó que "lo asumimos como un desafío importante en una radio que desde la vereda del rock ha buscado el equilibrio entre la opinión, la contingencia, el rock y ahora el fútbol que es parte de la contingencia".