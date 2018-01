Claudio Borghi ningunea a Universidad de Chile en programa de televisión

Se sabe que Claudio Borghi no tiene pelos en la lengua y que la talla la tiene a flor de piel, y en esta ocasión sacó el habla para ningunear a Universidad de Chile ¿El motivo? porque no tiene estadio.

El comentarista de Fox Sports fue invitado al programa "La Divina Comida" de Chilevisión, donde en una conversación, la diputada Camila Vallejo le hizo un comentario de que sus padres no la habían llevado al estadio, ante lo cual Borghí le pregunta ¿De qué equipo son? Del Colo y la U aseguró ella. La respuesta del entrenador no se hizo esperar. "¡Cómo te van a llevar si no tienen estadio!", lanzó.

El video rápidamente se hizo viral.