Claudia Schmitd demandó a CHV y pide casi 100 millones de pesos

Un nuevo litigio legal afecta a Chilevisión, ya que la modelo Claudia Schmitd demandó a la estación televisiva, luego de que fuera despedida durante fines del 2016, tras un incidente con el conductor de Primer Plano, Julio César Rodríguez.



Según comentó su abogado a Las Últimas Noticias, Jordan Simón, se reclama que la maniquí “trabajó desde 2013 hasta el 12 de enero de 2017 sin que se reconociera relación laboral. Por lo tanto, ella nunca firmó un contrato de trabajo y nunca le pagaron sus cotizaciones”.



“Pedimos que se le reconozca la relación laboral por parte de un tribunal, lo que se está pidiendo es que se paguen todas las prestaciones laborales que se le adeudan”, complementó.



En cuanto a los montos, Simón detalló que “son aproximadamente 40 millones como indemnización por daño moral por la situación que tuvo que padecer. La demanda en sí debe tener una cuantía de entre 90 y 100 millones de pesos. La mitad es daño moral y el resto son cotizaciones laborales, gratificaciones, vacaciones, etc. Tenemos buenas posibilidades de ganar porque la legislación laboral protege al trabajador. Se pone en el supuesto de que no existe igualdad de condiciones.



De momento, Chilevisión aún no ha sido notificado y el tribunal no ha dado fecha de audiencia.