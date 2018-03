Claudia Schmidt sobre Daniela Vega: No es una mujer como yo

Una serie de comentarios que generaron repercusiones fueron los que realizó la exmodelo uruguaya, Claudia Schmidt, con respecto a Daniela Vega, a raíz de su participación en Vértigo.



En su calidad de panelista de Intrusos, la rubia comentó que la actriz no es una mujer como cualquier otra, reparando en el origen de su género.



"Ella no tiene ovarios. Es una mujer porque eligió ser una mujer y está en todo su derecho, pero no es una mujer como yo, y el que me quiera decir que es una mujer como yo, no lo voy a compartir", afirmó.



De paso, Schmidt aseveró que si tuviese que atravesar un caso como el de Vega con algún hijo, lo apoyaría, pero que "nunca va a ser una mujer como lo es mi hija. No va a ser igual. Para mí hay una diferencia entre nacer mujer y elegir ser mujer".