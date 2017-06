Claudia Schmidt barrió con Julio César Rodríguez: "Es un poco hombre"

Una dura defensa a Laura Prieto realizó la uruguaya Claudia Schmidt, a raíz de una entrevista que dio Julio César Rodríguez con respecto a unos dichos de la doctora Cordero con respecto a la expareja del periodista.



Fue en Intrusos en donde la otrora chica Morandé calificó al conductor de Primer Plano como “poco hombre”, puesto que no defendió a su antigua pareja.



"Julio, eres un tremendo maricón. ¿Sabes por qué? Porque tuviste la posibilidad, con una periodista en frente, de decir algo defendiendo a tu exmujer, Laura Prieto, y no dijiste nada. Te quedaste callado", lanzó.



Schmidt no cerró su participación en el programa de farándula, puesto que añadió que "no comento los dichos de la doctora Cordero. Agradece que hoy no quiero hablar y no voy a hablar, solamente por Laura Prieto. Porque las cosas que la doctora Cordero ha dicho, todas han salido de tu boca. Dios quiera que nunca más Laura Prieto, al menos ella, nunca más te dé una oportunidad en la vida; porque no te la mereces. Eres un poco hombre".