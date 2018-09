Claudia Di Girólamo y su salida de TVN: "Me echaron"

Una sorpresiva confesión realizó la actriz Claudia Di Girólamo en el programa Intrusos: luego de más de dos décadas en TVN, fue "echada" del canal.

Quien será una de las protagonistas de "La reina de Franklin", la nueva teleserie vespertina de Canal 13, contó que su desvinculación de la red estatal se debió a que no había proyectos para ella. “No tenía ofertas en ninguna parte”, sostuvo.

La emblemática actriz formó parte del área dramática del canal estatal desde 1991, protagonizando clásicas producciones como "Trampas y Caretas", "Rompecorazón", "La fiera", "Romané" y "Pampa Ilusión", todas dirigidas por su pareja, el director Vicente Sabatini. Tras un breve paso por Chilevisión, formó parte de "Dime quién fue", su última teleserie en la red estatal.

Tras su despido de TVN, sin embargo, no tardó en aterrizar en la señal de Luksic, aunque contratada por AGTV, la productora liderada por Pablo Ávila, con quien trabajó en varias teleseries de los 90.

"Me he sentido acogida, feliz. Me he acordado en los pasillos de los programas que hice, de mucha gente con la que me he encontrado. Muy agradecida de estar aquí y poder trabajar", expresó respecto a su retorno al canal donde comenzó su carrera en emblemáticas teleseries de los años 80 como "La madrastra", "Los títeres" y "Ángel malo".