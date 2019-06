City and Colour regresa con 'Astronaut' tras cuatro años de su último material

City and Colour está de vuelta tras cuatro años de ausencia. Este fin de semana, Dallas Green lanzó su nuevo single, "Astronaut", que marca su regreso a la música desde If I Should Go Before You, de 2015.

El sexto álbum de estudio de City And Color, aún sin nombre, se lanzará en el nuevo sello discográfico Still Records de Dallas.

"Siempre pienso en las relaciones en mi vida que se han fracturado porque terminé haciendo lo que hago para ganarme la vida", comentó el cantante sobre la inspiración para "Astronaut".

"Siempre me he ido, deambulando y cantando canciones. Sin embargo, pesa sobre mi familia y amigos. Estoy pidiendo 'un año más'. Salí de casa a los 21 para ir a tocar mi guitarra. Es solitario, pero es porque anhelo vagar. Soy consciente de la suerte que tengo", expresó el también miembro de Alexisonfire.