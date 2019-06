Cillian Murphy reveló que Bowie era fan de Peaky Blinders y que le regaló su boina antes de morir

Cillian Murphy está promocionando la quinta temporada de Peaky Blinders y, por lo mismo, ha compartido algunas anécdotas de la serie y de su relación con David Bowie.

En conversación con Birmingham Live, Thomas Shelby (su personaje en la serie) y guionista de Peaky Blinders, Steven Knight, el actor confesó que el fallecido astro británico les envío una copia de su último álbum, Blackstar, antes de morir, junto a la petición de incluir parte de su música en un episodio.

"Éramos amigos y le envié la gorra de la primera temporada como regalo de Navidad. Era un hombre muy dulce y un verdadero fanático de Peaky Blinders, y yo era un gran fanático de David Bowie", relató Murphy.

Como respuesta a su gran amor por el clan Shelby, además de enviarle la gorra, agregaron la canción "Lazarus" en el quinto capítulo de la tercera temporada.

También comentaron la vez en que Bowie "envió una foto de sí mismo con cuchillas de afeitar en su gorra a Cillian", en 2015, casi un año antes de su fallecimiento.

"Todos crecimos con David Bowie y él es un héroe. Es algo importante que alguien así haya sido fanático del programa. Dijo que quería que su música formara parte de ella, pero en ese momento no sabía que era su último deseo", comentó Knight.

Hasta el momento Bowie tendrá un segundo homenaje confirmado por el creador de Peaky Blinders, quien aseguró que su sencillo "Blackstar" aparecerá en el episodio cinco o seis de la quinta temporada.

