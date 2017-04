Científicos realizan una manifestación desde el espacio contra Donald Trump

Para conmemorar el aniversario del cosmonauta ruso Yuri Gagarin, un colectivo científico de la Agencia Espacial Autónoma (ASAN, por sus siglas en inglés), lanzó un globo meteorológico a 90 mil pies de altura con una protesta dirigida al Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La misión fue enviar un mensaje contra el mandatario por los enormes recortes presupuestarios al programa de Ciencias de la Tierra de la NASA, que lo compone el sistema de monitoreo del viento solar DSCOVER, el programa de observación del océano y la atmósfera PACE, el observatorio dfe carbono OCO-3 y el programa CLARREO.

“LOOK AT THAT, YOU SON OF A BITCH” (Mira eso, hijo de puta), era lo que expresaba el globo que llegó hasta el espacio, que constituyó la primera protesta fuera del planeta.

Sin embargo, la frase era una gran referencia a una figura importante de la historia de la NASA: Edgar Mitchell, un astronauta del Apollo 14, quien fue la sexta persona en pisar la luna, y que fue el primer miembros de la institución en hablar contra la clase política. “Te dan ganas de agarrar a un político del cuello y arrastrarlo varios millones de millas afuera para decirle: ‘Mira eso, hijo de puta’”.

Los miembros de la ASAN indicaron que esta no será la única manifestación contra el gobierno estadounidense, porque necesitan emprender más proyectos cuyos desarrollos necesitan de financiamiento.

“No sólo perderemos oportunidades tremendas para aprender de nuestro planeta, sino que Trump también pone en peligro la vida de millones de personas fuera de los Estados Unidos, quienes están en mayor riesgo de desastres relacionados con el cambio climático”, reclamó la institución.