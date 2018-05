Científicos decifran el secreto con el que Michael Jackson se inclinaba 45° sin caerse

Uno de los momentos más espectaculares durante las presentaciones de Michael Jackson era la inclinación que lograba cuando interpretaba Smooth Criminal de su disco Bad, ya que conseguía con un ingenioso truco desafiar la gravedad e inclinarse 45° con sus pies en el suelo.



Si bien se ha informado acerca de la forma en la que se conseguía la acción (a través de zapatos especiales con un clavo, además de cables durante la filmación de Moonwalker), un grupo de científicos logró consignar un detalle no menor: Que el movimiento se conseguía gracias a la fuerza muscular del cantante norteamericano.



A través de una investigación denominada "How did Michael Jackson Challenge our understanding of spine biomechanics?", se detalla que el cantante contaba con un tronco con músculos fuertes, además de un buen apoyo alrededor del tobillo.

El autor del estudio, Manjul Tripathi, realizó el análisis junto a un grupo de científicos del Instituto de Posgrado de Educación e Investigación Médica de Chandigah en India, llegando a la conclusión de que Jackson disponía de un tendón de Aquiles fuertísimo, además de contar con músculos erectores de las columna resistentes a una presión considerable.



Lo anterior explica el porqué el cantante no terminaba lastimado, mientras que otros que han tratado de imitarlo, tanto con los trucos sabidos como los zapatos con clavo y cables, de todas formas finalizaban con algún problema físico.