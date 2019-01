Científicos advierten de registro histórico del derretimiento en la Antártica

Los registros históricos del deshielo en la Antártica, proceso que se aceleró desde finales de 2016 y logró su mayor registro en 2018, es un tema de preocupación para un grupo de científicos que estudian el continente de hielo al extremo sur de la Tierra.

Los datos precisan que la extensión del hielo marino en la Antártica exhibe graves anomalías y que se encuentra un 20% por debajo del promedio conocido entre los años 1981 y 2010. Es decir 1.000.000 de kilómetros cuadrados por debajo del promedio.

Los expertos Julie Arblaster, Gerald Meehl y Guomin Wang plantearon en el sitio The Conversation que existen tres factores para tal fenómeno: una combinación de variabilidad en la atmósfera, otra en el océano y el cambio climático.

Los científicos creen que el marcado aumento de la temperatura del mar desde 2016 y la llegada de vientos con mayor calor desde las corrientes del Océano Índico, llevó a que las aguas permitieran un mayor derretimiento en la Antártica.

El texto indica que la evidencia muestra que "el declive del hielo marino antártico a fines de 2016 se debió en gran medida a la variabilidad natural del clima. Desde entonces, el hielo marino permanece en su mayoría muy por debajo del promedio en asociación con temperaturas más altas de la superficie del océano alrededor de la Antártica".

Los científicos plantean que faltan datos para obtener mayores conclusiones, pero aclaran que el "calentamiento y la recuperación del orificio de ozono en la Antártica también pueden afectar los patrones del viento en la superficie durante las próximas décadas".

Evolution of #Antarctic melt season since November - its sea ice extent is currently around 1,000,000 square kilometers below average



Summary of recent sea ice conditions (@ConversationUS): https://t.co/zgXcQVziyH



Data from 3-km AMSR2 satellite processed by @unihh @cenunihh pic.twitter.com/p8TwOv7WBL