Cien rosas: El gesto de Karol Lucero en el Día de la Mujer que indignó en redes sociales

Karol Lucero compró 100 rosas en la Pérgola de las Flores en Santiago este viernes por el Día de la Mujer, y lo compartió en su cuenta de Instagram. Lamentablemente, su gesto no fue aplaudido, ya que no le creyeron en redes sociales y lo tildaron de "machista".

Según indicó en los videos compartidos en sus historias, el detalle iba dirigido a sus compañeras de trabajo en el matinal de Mega y les deseó un "feliz día a todas las mujeres".

El gesto lo hizo también al aire en el canal de televisión, aprovechando de dar un discurso femenista.

Sin embargo, en redes sociales no le creyeron nada al comunicador, recordándole diversos episodios que ha protagonizado donde ha sido tildado de "machista", como las mujeres desnudas cubiertas de sushi en su cumpleaños.

Karol Lucero no quiso guardar silencio y pidió disculpas mediante una publicación en Instagram: "se perfectamente lo que se conmemora hoy (...) Ofrezco disculpas por todas las veces que me he equivocado por la enseñanza cultural que desde pequeños nos entregaron; de los errores se aprende y lo mejor es reconocerlo. ¡Abrazos a todas!".

