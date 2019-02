Chyna reveló antes de morir que siempre quiso hacer las paces con la WWE

Dos meses antes de morir, Chyna reveló en un video que siempre quiso hacer las pases con la WWE.

Rob Potylo, uno de los mejores amigos de Joanie Laurer, hizo público el contenido en su cuenta de Twitter.

"Extraño a mi familia, a mis hermanos y hermanas con los que compartía siempre en los viajes. No quiero que las cosas sean incómodas por todo lo que pasó", dijo la fallecida luchadora.

Además, la excampeona femenina de la empresa señaló que "me encantaría resolver las cosas en privado, no en shows de radio o entrevistas. Es algo que no he podido hacer".

Laurer fue encontrada muerta en abril de 2016, debido a una mezcla de alcohol y drogas.