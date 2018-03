Christiane Endler: La selección no nos paga, incluso pagamos nuestros viajes para jugar

La arquera y capitana de la Roja femenina, Christiane Endler, es la invitada con que parte la segunda temporada de Agenda de Género donde conversó con Lucía López acerca de las diferencias que deben enfrentar respecto a la selección masculina.

"La selección no nos paga. Lo hacemos por puro amor. Imagina sacrificar todas tus tardes a cambio de nada, sólo por el honor y orgullo de representar a tu país. Incluso pagando tus viajes para poder jugar", reveló la futbolista agregando que "además las condiciones no son las mismas que en el fútbol masculino, no me puedo traer a toda la familia a acompañarme".

Endler también conversó sobre las situación del fútbol femenino chileno señalando que ahora "hay varias que juegan afuera. Tenemos a Yanara Aedo en EE.UU. que creo que la va a romper. Maria José Rojas en Japón. Hay tres en España. Dos se acaban de ir a Brasil. Carla Guerrero en Colombia. Es el momento de dar el salto y ganar algo importante".

Gracias a @SKECHERSCHILE, en este primer capítulo de la nueva temporada de #agendadegenero, conversamos con la arquera y capitana de la selección chilena de futbol, @TIANEendler. pic.twitter.com/mMn1el9qP8 — Agenda De Género ADN (@AgendaGenero) March 3, 2018

En nuestra sección Mujer STEM conversamos junto a Pilar Gárate con Camila Sanchez y Magdalena Claro acerca de los eventos tecnológicos para este 2018 y sobre las iniciativas para fomentar el ingreso de más mujeres al mundo de las ciencias de la computación.

Finalmente, en la sección Mujer y Negocios recibimos a Dominique Rosenberg, fundadora de DBS Beauty Store.