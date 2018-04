Christian Huidobro, urólogo: La vasectomía es reversible en un alto porcentaje

La vasectomía se ha vuelto una conversación habitual entre aquellas parejas que quieren buscar un método efectivo de anticoncepción, que no sólo tenga que ser por parte de las mujeres.

Es por esto que, Christian Huidobro, urólogo y andrólogo de la Clínica de Las Condes, conversó con el Ciudadano ADN sobre los beneficios y prejuicios que se tienen sobre esta práctica, que en los últimos seis años ha ido en aumento en hombres jóvenes.

Lo primero que señaló el especialista, es que hace unos años atrás la vasectomía era un tabú para todos, donde no se podía hablar del tema porque era algo "casi político", dado que era considerado como una mutilación.

El experto explicó que este procedimiento consiste en la ligadura del conducto por donde salen los espermios, la cual no es para nada invasiva –se realiza con anestesia local y el paciente no debe quedar internado-, donde además éstos se siguen produciendo para siempre hasta reabsorberse.

A ellos no les afecta en nada, ya que no pierden estímulos y placer, además de tener eyaculaciones completamente normales, porque no tiene "nada que ver con la función endocrina" y por último, "es reversible en un alto porcentaje", señaló Huidobro.

Sin embargo, recomendó que lo más óptimo es que la decisión sea tomada en parejas, dado que es señal de que tienen sus temas reproductivos resueltos y también desmitifican "eso de que sólo las mujeres deben cuidarse", comentó.

"Aparte es una técnica anticonceptiva muy segura", concluyó el urólogo.