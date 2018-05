Christell contó su verdad tras subir foto en la que se avergonzaba de su cuerpo

Christell Rodríguez, cantante que se hizo popular en el programa "Rojo" cuando era pequeña, subió hace algunos días atras una fotografía donde evidenciaba que se encontraba avergonzada de su cuerpo.

Pero en conversación con La Cuarta, la intérprete de "Mueve el ombligo" reveló las verdaderas razones que la llevaron a subir aquella imagen a su cuenta de Instagram, aclarando que sus dichos van más allá que un tema con el peso corporal, ya que busca contrarrestar un problema que la aqueja hace años, que es la ansiedad y las complicaciones personales que esto acarrea

"Mi mensaje no iba para la gente que me dice que estoy gorda. Yo sé que gorda no estoy, tengo un sobrepeso y eso me trae complicaciones de salud", sostuvo la artista de 20 años.

Además, sostuvo que a lo largo de su vida también era objeto de burlas tras su participación en la TV, lo que, según ella, la llevó a desarrollar una inseguridad personal.

"Tengo que aprender a superar estas cosas, tengo que quererme, porque puede que sea flaca, me mire al espejo y aun así no me quiera. Esto es por un tema de personalidad y mentalidad", confesó.

LA IMAGEN QUE PUBLICÓ CHRISTELL