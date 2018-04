Chris McMillan deberá realizar donación a Bomberos tras hurto en multitienda

La periodista Chris McMillan finalmente llegó a una salida alternativa tras enfrentar a la justicia por hurto en una reconocida multitienda.



En conversación con Las Últimas Noticias, la comunicadora reveló que deberá entregar una donación a Bomberos, pero también contó las consecuencias de su acto, como por ejemplo perder su empleo en la municipalidad de La Reina.



"Dicen que toda publicidad es buena. Lamentablemente hay casos que no. Y bueno, se acepta cualquier oferta de trabajo. Yo estoy bien", contó.



Acerca de la experiencia, McMillan relató que "el detalle de los hechos es conocido, no es necesario que yo hable más. Este tiempo que me tocó enfrentar ha sido como cualquier ciudadana. Lo más fuerte fue estar en la comisaría, tener esposas. Sentí que realmente me equivoqué, pero fue algo que escapó de mí".