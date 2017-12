Chris Jericho puso en duda su regreso a la WWE

Tras su debut en 1999, Chris Jericho se transformó en uno de los luchadores más queridos y respetados en la historia de la WWE.

Sin embargo, la historia del canadiense con la empresa de Vince McMahon podría estar cerca de terminar, según sus propias palabras.

En una entrevista con la revista Rolling Stone, el también cantante apuntó que "¿regresaré? Estoy seguro de que lo haré, pero si no lo hago tampoco me molestaría, porque he tenido muchos buenos momentos allí, pero también tengo muchos proyectos en el horizonte que se están construyendo", aseguró Jericho.

Bajo esa misma línea, el integrante de la banda musical Fozzy sentenció que "no he trabajado a tiempo completo con la WWE desde 2010. Siempre cuando regreso estoy en una buena storyline, pero aún no hay planes para que vuelva".

La última aparición de Jericho ocurrió en Smackdown Live en mayo, cuando peleó por el título de los Estados Unidos contra AJ Styles y Kevin Owens.