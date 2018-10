Chris Evans se despide para siempre de "Capitán América"

Chris Evans publicó un emotivo mensaje en Twitter para decirle adiós a Capitán América, su icónico personaje que lo lanzó a la fama mundial.

El actor informó que ya finalizaron las filmaciones de Avengers 4, la secuela de Infinity War que aún no tiene título, y con la que se pondrá término a su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel.

"Fue un día emotivo, por decir lo menos. Interpretar este rol (Capitán América) durante los últimos ocho años ha sido un honor. A todos frente la cámara, detrás de ella y a la audiencia, gracias por los recuerdos. Eternamente agradecido.", escribió Evans.

El artista de 37 años debutó en 2011 como Steve Rogers en Capitán América: El Primer Vengador, un débil soldado que se sometió a un experimento para convertirse en un súpersoladado y así defender a su país en la Segunda Guerra Mundial.

Luego reapareció en Avengers (2012), Capitán América: El Soldado de Invierno (2014), Avengers: Age of Ultron (2015), Capitán América: Civil War (2016) y en Avengers: Infinity War (2018).

Officially wrapped on Avengers 4. It was an emotional day to say the least. Playing this role over the last 8 years has been an honor. To everyone in front of the camera, behind the camera, and in the audience, thank you for the memories! Eternally grateful.